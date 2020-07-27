Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»
Актер прилетел в Бурятию на неделю для посещения озера Байкал.
© Фото: Olga Sokolova Global Look Press
Голливудский актер Стивен Сигал заявил о своем желании вступить в программу «Дальневосточный гектар». По словам знаменитости, у него есть подходящий бизнес-проект.
«Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет», - сказал Сигал на пресс-конференции.
Он уточнил, что хотел бы обучать в Бурятии детей боевым искусствам и защищать озеро Байкал, сообщает правительство республики.
Сигал, который имеет российское гражданство, прилетел в Бурятию для посещению Байкала. В республике он планирует провести неделю. Ранее он запустил в озеро омуля, отметив, что для него как для буддиста это мероприятия является очень важным.