Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»

Голливудский актер Стивен Сигал заявил о своем желании вступить в программу «Дальневосточный гектар». По словам знаменитости, у него есть подходящий бизнес-проект.

«Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет», - сказал Сигал на пресс-конференции.

Он уточнил, что хотел бы обучать в Бурятии детей боевым искусствам и защищать озеро Байкал, сообщает правительство республики.

Сигал, который имеет российское гражданство, прилетел в Бурятию для посещению Байкала. В республике он планирует провести неделю. Ранее он запустил в озеро омуля, отметив, что для него как для буддиста это мероприятия является очень важным.