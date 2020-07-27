Введен режим ЧС: опубликовано видео последствий мощного ливня под Иркутском

Режим ЧС ввели в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые подтопило после проливных дождей. Соответствующее заявление сделал глава района Анатолий Табинаев.

«В четырех муниципальных образованиях сегодня утром ввели режим ЧС. Вчера прошел ливень... Страшный ветер, дождь лил 1 час 42 минуты», - приводит ТАСС его слова.

Чиновник отметил, что во время буйства стихии ветер срывал крыши с домов, после чего вода сверху заливала строения. По словам Табинаева, больше всего пострадало село Байндай, расположенное в райцентре. Помимо районного центра режим ЧС введен в поселках Тургеневка, Покровка, Люры.

В настоящий момент экстренные службы ликвидируют последствия дождя, устраняют аварии на электросетях, подсчитывают ущерб. Сколько всего домов были затоплены, пока неизвестно.