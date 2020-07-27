Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Введен режим ЧС: опубликовано видео последствий мощного ливня под Иркутском

Роман Захаров
06:52 27.07.2020
Во время буйства стихии ветер срывал крыши с домов, после чего вода сверху заливала строения.
© Видео: Орда_Инфо, VK © Фото: Орда_Инфо, VK

Режим ЧС ввели в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые подтопило после проливных дождей. Соответствующее заявление сделал глава района Анатолий Табинаев.

«В четырех муниципальных образованиях сегодня утром ввели режим ЧС. Вчера прошел ливень... Страшный ветер, дождь лил 1 час 42 минуты», - приводит ТАСС его слова.

Чиновник отметил, что во время буйства стихии ветер срывал крыши с домов, после чего вода сверху заливала строения. По словам Табинаева, больше всего пострадало село Байндай, расположенное в райцентре. Помимо районного центра режим ЧС введен в поселках Тургеневка, Покровка, Люры.

В настоящий момент экстренные службы ликвидируют последствия дождя, устраняют аварии на электросетях, подсчитывают ущерб. Сколько всего домов были затоплены, пока неизвестно. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.07.2020, 21:25
Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань
Дата26.07.2020, 10:41
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Дата25.07.2020, 11:13
Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Дата26.07.2020, 15:30
«Идет серьезное вооружение флота»: Шойгу доложил Путину об успехах программы оснащения ВМФ
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:02 Армия
Видео
Спецназовцы ЗВО отработали эвакуацию документов особой важности: видео
06:57 В стране и мире
Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»
06:52 В стране и мире
Видео
Введен режим ЧС: опубликовано видео последствий мощного ливня под Иркутском
05:00 Армия
Видео
Российские военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Бишкеке
04:21 В стране и мире
В СК предложили ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Девятилетний уральский спортсмен установил новый рекорд России
Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»
Видео
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Видео
Стивен Сигал выпустил омуля в Байкал: видео
Видео
В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.