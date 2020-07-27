СК РФ: основателя сети «Корчма Тарас Бульба» планируют объявить в международный розыск

Основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, могут объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 миллионов рублей. Об этом заявила замглавы СК РФ Елена Леоненко.

«Его (Белойвана - прим. ред.) планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается», - приводит РИА Новости слова Леоненко.

При этом она уточнила, что Белойван в настоящий момент скрывается от следствия.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Юрия Белойвана к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Предпринимателя признали виновным в восьми преступлениях по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». По данным правоохранительных органов, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.

В октябре этого же года Мосгорсуд смягчил приговор бизнесмену на три месяца, а в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.