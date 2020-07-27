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Российские артисты дали концерт на базе Хмеймим в Сирии в честь Дня ВМФ

Павел Ремнев
05:58 27.07.2020
Перед этим состоялся военно-морской парад, а в небе пролетела российская боевая авиация.
Российские артисты дали концерт на базе Хмеймим в Сирии в честь Дня ВМФ
© Фото: ТРК Звезда

Популярные музыкальные коллективы выступили перед российскими военнослужащими на базе Хмеймим в Сирии в честь Дня военно-морского флота. Вместе с коллегами по сцене, в Сирию прилетел и солист группы «Земляне» Сергей Скачков, до этого он не спал более 30 часов. За плечами путь из Москвы и бессонная ночь на авиабазе, под рев взлетающих истребителей.

«С другой стороны, было приятное ощущение, когда слышишь эту мощь, это даже радует, что такой щит прикрывает тебя и твоих соотечественников от всех невзгод», - рассказал Скачков.

На каждого исполнителя приходится по три-четыре песни. В большой палатке слишком жарко, а желающих послушать концерт даже больше, чем она может вместить.

«Радушие военных офицеров, солдат, просто зашкаливает. Зал принимает нас очень жарко», - признался телеведущий Алексей Лысенков, выступающий в роли конферансье.

На входе в палатку огромная очередь. За порядком следят военные полицейские, но нарушений воинской дисциплины нет, поэтому можно немного расслабиться.

«Это все равно разгрузка, человеку хочется отвлечься от боевой, так сказать, деятельности, особенно когда это происходит здесь. У всех сразу играют эмоции, все начинают петь», - делится своими впечатлениями инспектор военной полиции ВС РФ Роман Петров.

Военнослужащие - без масок, ведь на базе Хмеймим регулярно проводят тестирование на коронавирус, обрабатывают дезинфицирующим раствором помещения, да и между стульями соблюдена необходимая дистанция. В остальном - обычный концерт, правда всего полтора часа на всех. Мало, жалуются артисты ансамбля «Лейся песня». Они концерт открывали, но приняли их так, что в следующий раз готовы отыграть сольный, признается вокалистка.

«Жалко, что три песни всего. Должно было быть четыре, но получилось три, потому что очень много артистов и нужно чтобы все успели», - объяснила солистка ВИА Елена Волкова.

Сразу после концерта у артистов вылет домой, в прохладную Москву. С собой они увезут воспоминания о сирийским зное, и о неподдельном душевном тепле, с которым их принимали наши военные.

День Военно-морского флота России отмечается 26 июля. В ходе празднования в Сирии российские военные также провели парад боевых кораблей и судов обеспечения в порту Тартус, а в небе совершила пролет российская боевая авиация.

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