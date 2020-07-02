На Украине заявили о боязни возвращения Донбасса

Киев боится вернуть Донбасс под свой контроль. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ». Запись политик выложил на собственный YouTube-канал.

Боязнь, по словам Мураева, заключается, в частности, в том, что украинскому руководству придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать средства на восстановление разрушенных территорий, а также выяснять, кто «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают», - сказал он.

При этом экс-депутат подчеркнул, что в случае возвращения Донбасса, Киеву «придется отвечать за очень многие вещи».

Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов рассказал, что Киев, используя фиктивные предлоги, блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в Донбассе, а ВСУ по-прежнему размещают военную технику рядом с гражданскими объектами.