Девятилетний уральский спортсмен установил новый рекорд России

Андрей Киселев из Верхней Пышмы установил новый рекорд России по подъему ног к перекладине. Это упражнение он сделал 1227 раз. Как рассказал сам спортсмен, он мог бы осуществить еще больше повторений, если бы не вышло время - 1 час.

Мальчику всего 9 лет. Спортом он занимается 2,5 года и уже является 11-кратным рекордсменом России.

«Очередной, неимоверно крутой рекорд России установлен», - сказал отец Андрея в опубликованном на YouTube-канале ролике.

Отмечается, что свой лучший результат девятилетний мальчик показал еще в конце июня, но книга рекордов России подтвердила его только на этой неделе.