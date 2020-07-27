Самолет совершил экстренную посадку после удара молнии в Японии

Аварийную посадку совершил грузовой самолет авиакомпании Japan Cargo Airlines в токийском аэропорту Нарита. Причиной нештатной ситуации послужило попадание молнии в фюзеляж воздушного судна. Инцидент произошел спустя 20 минут после взлета, сообщает телеканал NHK.

Boeing 747 направлялся из японской столицы в город Анкоридж на Аляске. Во время набора высоты молния попала в самолет и пилоты приняли решение срочно вернуться в аэропорт вылета. К этому моменту Boeing находился на высоте 6700 метров.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пяти членов экипажа не пострадал. Сейчас самолет отбуксирован в технический ангар, где авиационным специалистам предстоит осмотреть его основные узлы и агрегаты. В следующий полет лайнер отправится только после тщательной проверки.