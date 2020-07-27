Стала известна дальнейшая судьба робота Федора

Робот Федор, созданный для работы на борту Международной космической станции (МКС) будет использован для тестирования новейших технологий, которые позже применят при создании нового робототехнического комплекса. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Дальнейшее использование робота Федора предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. То есть на Федоре будут отрабатываться технологии для нового робота», - рассказал Дудоров РИА Новости.

Российский робот Федор впервые отправился на околоземную орбиту 22 августа 2019 года. На борту орбитальной станции его испытали в автономном режиме и под управлением космонавта. Миссия робота завершилась седьмого сентября, после чего он благополучно вернулся на Землю.

«Сейчас робот находится в ракетно-космической корпорации "Энергия", но идет оформление документов, чтобы передать его в собственность главного научного института "Роскосмоса ЦНИИмаш"», - добавил Дудоров.

В настоящее время работа над новым роботом находится на этапе эскизного и технического проектирования. Сменщик Федора будет более совершенен и сможет работать за пределами МКС. Запуск робота в космос планируется осуществить в 2024 году.