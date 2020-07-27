В СК назвали топ-5 регионов-лидеров по числу налоговых преступлений

По числу правонарушений в налоговой сфере лидируют Москва и Московская область. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

В интервью РИА Новости она рассказала, что в 2019 году в столице было возбуждено 228 подобных дел, в области - 152. На третьем месте находится Краснодарский край - 133. Четвертое и пятое занимают Ставропольский край и Ростовская область.

«Примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба», - сказала Леоненко.

Зампредседателя СК подчеркнула, что такие показатели в том числе зависят от населенности региона и его экономического потенциала.

Ранее Леоненко сообщала, что российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей в год.