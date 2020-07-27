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Более 98 процентов заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

Ян Брацкий
03:12 27.07.2020
В большинстве случаев от коронавируса помогают банальные жаропонижающие препараты.
Более 98 процентов заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Инфицированным коронавирусной инфекцией пациентам не стоит принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача. С таким заявлением выступил глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев.

С его слов, медицинская наука давно изучает коронавирусы различных типов, однако до сих пор эффективных лекарственных препаратов для борьбы с ними в распоряжении медиков не было. Лекарства против малярии и ВИЧ-инфекции не подтвердили свою лечебную эффективность, отметил эксперт.

«Более 98 процентов заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надежный союзник - наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть - это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача», - отметил Киселев в интервью «Известиям».

О пандемии коронавируса стало известно в конце прошлого года, когда власти Китая ввели жесткий карантин в провинции Хубэй, которая считается очагом заражения. Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась по всему миру.

По состоянию на 26 июля в России было зафиксировано 812 458 случаев заболевания, при этом 13 269 человек спасти не удалось. Всего проведено около 27 миллионов тестов на коронавирус.

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