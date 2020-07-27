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Глава МИД Германии высказался насчет возвращения России в G7

Иван Линдеманн
02:53 27.07.2020
Хайко Маас отметил, что исключение РФ было связано с конфликтом на Украине, поэтому возвращение страны невозможно без решения данного вопроса.
Глава МИД Германии высказался насчет возвращения России в G7
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Германия выступает против возвращения России в G7. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В интервью газете Rheinische Post он сообщил, что исключение РФ было связано с конфликтом на Украине, поэтому возвращение страны невозможно без решения данного вопроса.

«Я не вижу возможностей для приглашения России», - отметил глава МИД Германии.

Кроме того, Маас заявил, что не согласен с приглашением и других стран на саммиты «группы семи».

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнул, что придерживается принципа реализации Минских соглашений. Также он назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова очень опытным дипломатом, который последовательно отстаивает интересы своей страны и с которым всегда можно найти приемлемое решение.

Напомним, что саммит G7 в этом году был запланирован на июнь. Но президент США Дональд Трамп отложил встречу и заявил, что хотел бы пригласить к участию Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

В МИД РФ ответили, что встреча в расширенном формате имеет смысл только при участии еще и Китая.

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