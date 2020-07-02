Светящийся шар и громкий взрыв: жители Токио сняли на видео полет метеора

Минувшей ночью жители Токио и близлежащих районов могли видеть полет метеора. Многие из них слышали звук, похожий на взрыв. Позже, в ходе пресс-конференции, генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга сообщил, что власти сейчас собирают информацию о произошедшем. При этом он добавил, что какого-либо ущерба зафиксировано не было.

Пользователи Twitter начали активно выкладывать видеозаписи, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. Звук, похожий на взрыв, по словам очевидцев, они слышали около 02:30 по местному времени (20:30 1 июля мск). При этом в некоторых домах дрожали стекла.

По данным агентства Киодо, полет метеоров над Японией фиксируют несколько раз в месяц. Но крайне редко на Земле люди могут услышать звук взрыва, который происходит во время прохождения небесного тела через атмосферу.