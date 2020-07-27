Трамп назвал «очень продуктивными» телефонные переговоры с Путиным

Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным у них было много обсуждений, переговоры оказались продуктивными. Об этом заявил президент США на пресс-конференции.

«Мы не говорим о том, насчет чего дискутируем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными», - сказал глава Белого дома.

Разговор лидеров двух стран состоялся в прошлый четверг, 23 июля. Президенты обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и российско-американское торгово-экономическое воздействие.

Во время переговоров Трамп подчеркнул, что надеется избежать гонки вооружений между Россией, США и Китаем.