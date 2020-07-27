«Шереметьево» возобновляет работу терминала D

С 28 июля возобновляется работа терминала D столичного аэропорта «Шереметьево». На такой шаг в руководстве воздушной гавани пошли в преддверии начала полетов российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.

Терминал оставался закрытым с первого апреля на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавирусной инфекции и прекращения международного авиационного сообщения. Помимо терминала D столичного аэропорта, были временно закрыты терминалы E и C, третья взлетно-посадочная полоса, а также приостановлено движение поездов межтерминального перехода.

После поэтапного ослабления введенных ограничений, объем перевозок начал постепенно расти и уже увеличился в три раза в сравнении с маем, сообщает РИА Новости. В минувшую пятницу стало известно о возобновлении полетов по ряду зарубежных направлений, среди которых: Турция, Великобритания и Танзания. В «Шереметьево» ранее заявили о готовности к полномасштабному возобновлению полетной программы за рубеж.