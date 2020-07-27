Еще десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4421 человек. Такие данные распространил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,- говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно о том, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 16 миллионов человек, более 646 человек скончались от осложнений вызванных COVID-19. Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным международной организации, количество заражений достигло 16 114 449, скончался 646 641 пациент с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в мире были выявлены 254 274 новых случая коронавирусной инфекции и 5 490 летальных исходов.