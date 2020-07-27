Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 16 миллионов человек, более 646 человек скончались от осложнений вызванных COVID-19. Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным международной организации, количество заражений достигло 16 114 449, скончался 646 641 пациент с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в мире были выявлены 254 274 новых случая коронавирусной инфекции и 5 490 летальных исходов.

О пандемии коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается город Ухань китайской провинции Хубэй. Власти КНР ввели жесткий карантин, однако заболевание успело распространиться по миру. Оценив опасность заболевания, тяжесть его последствий и стремительность распространения, эксперты ВОЗ признали вспышку COVID-19 пандемией.