Глава Минпросвещения РФ призвал школы отказаться от массовых мероприятий

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школам необходимо отложить проведение массовых мероприятий до следующего года.

«Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе», – отметил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что в период с 1 по 14 сентября в каждой школе страны будет присутствовать медработник.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу. Сергей Кравцов подчеркнул, что с учетом ситуации с коронавирусом будут усилены меры по эпидемиологической защите в учебных учреждениях.