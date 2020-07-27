Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Турцию

Ассоциация туроператоров России рассказала о новых правилах въезда в Турцию.

Россиянам для посещения страны не понадобится виза и справка с отрицательным тестом на COVID-19.

При этом во время полета нужно будет заполнить специальную анкету. Она включает личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и сведения о состоянии здоровья туриста.

У каждого пассажира будут измерять температуру до прохождения паспортного контроля. Путешественников пропустят на борт, если у них не будет симптомов коронавируса. Иначе туристу придется пройти бесплатный ПЦР-тест.

Если у человека подтвердится коронавирус, то его отправят в госпиталь для обследования или лечения.

Если же о заражении станет известно непосредственно после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин.

Напомним, с 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар).