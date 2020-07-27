В Самаре при взрыве пострадал полицейский

В понедельник вечером в Самаре при задержании подозреваемого произошел взрыв, в результате которого полицейский получил телесные повреждения. Самарскими следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.



По данным следствия, в многоквартирный дом, расположенный на улице Буянова, был вызван наряд полиции. Мужчина, находившийся в квартире, куда был вызван наряд, бросил в подъезд предмет, который взорвался.

«Телесные повреждения получил сотрудник полиции, который в настоящее время госпитализирован», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.