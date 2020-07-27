Кабмин одобрил законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о возможности блокировки сотовых номеров в местах лишения свободы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания», - приводит текст из официального отзыва кабмина ТАСС.

Предполагается, что законопроект даст право исправительным учреждениям обращаться к операторам сотовой связи с просьбой «о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территории учреждений, исполняющих наказания».

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит полицейским привлекать к принудительной госпитализации психически больных людей, опасных для себя или окружающих, а также тех, кто предпринял попытку самоубийства. Принудительная госпитализация может осуществлять не только по решению суда, но и в отдельных случаях до постановления судьи.