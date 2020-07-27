Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Во время диалога главы двух государств обсудили политическую обстановку в Ливии и Сирии. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана. О других деталях переговоров не сообщается.

Напомним, на днях Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Тогда речь также шла о ситуации в Сирии и Ливии. Кроме того, президенты обсудили вопрос, касающийся собора Святой Софии, который ранее приобрел статус мечети.