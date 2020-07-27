Случайное путешествие: может ли новое приложение менять судьбу пользователей

В мире появилось новое приложение для смартфонов, которое обещает пользователю разрушить предопределенность жизни. Достаточно запустить квантовый генератор случайных чисел, которые укажут на место, в котором человек никогда не был. И если его посетить, то у пользователя якобы запустится новая цепочка причинно-следственных связей и произойдут изменения в судьбе. Первые пользователи с этим не спорят: кто-то нашел отрезанную ногу, а кто-то надгробие с собственным именем.

«Истерично рыдать после того, как невольно стал очевидцем ссоры незнакомой семейной пары», описывают свои впечатления о приложении пользователи в своих отзывах.

Суть в том, что система выдает произвольные координаты, а во время поиска адреса нужно на чем-то сильно сконцентрироваться. А дальше - полет фантазии, эмоциональное напряжение и самоанализ делают свое дело.

«Идея состоит в том, что мы отправляем людей в совершенно неизвестные и абсолютно случайные места, чтобы они могли исследовать самые скрытые части своей реальности, изучать окружающий ландшафт, погружаться в новую атмосферу», - пояснил создатель приложения Джошуа Ленгфельдер.

Сама технология работает очень просто: никакой регистрации и долгих инструкций. Только одно уточнение - не проникать в чужую собственность и не отправляться в небезопасные места.

Психологи говорят, что ничего удивительного в совпадениях, на которые обращают внимания пользователи, нет. Когда по всевозможным адресам в разных точках планеты отправляются миллионы человек - конечно, кто-то обнаружит нечто необычное. А подавляющее большинство людей, не встретивших ничего экстраординарного, просто не будут делиться неудачей.

«Люди ждут чего то. Они под эти ожидания находят. Это как в лотерее. Я уверен, что ситуация другая. Очень мало людей выигрывают, но мечтают получить выигрыш. Миллионы людей играют в лотерею, десятки, сотни выигрывают», - рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жаровнев.

Новое развлечение уже сравнивают с отгремевшим несколько лет назад приложением Pokemon Go, когда десятки миллионов людей с помощью камер смартфонов охотились на анимированных персонажей. Тогда игра вызвала большой резонанс и даже множество скандалов. В Иране, к примеру, ее признали противоречащей Исламу.

Происходящее сейчас - психологи воспринимают, как безобидные попытки людей познать себя и найти подсказки по тем или иным вопросам. Что касается найденного чемодана с человеческими останками, создатели приложения уже заявили: это лишь случайное совпадение.