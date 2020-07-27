Тонны воды с неба: на Москву за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков

В понедельник, 27 июля, в Москве за несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков, 48 миллиметров.

Синоптики напомнили, что норма для июля составляет 85 миллиметров. То есть, за один день выпало примерно 56% от нее. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений. По словам синоптиков, в июне выпало более 200% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в соцсетях москвичи опубликовали фото и видео последствий тропического дождя, который обрушился на столицу 27 июля.

Так, потоки воды из-за сильных ливней хлынули в подземный переход станции метро «Ботанический сад». Также на севере столицы оказалась подтоплена автомобильная дорога под МЦК. Синоптики уточнили, что непогода продержится в столице до конца дня.