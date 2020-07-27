В Кингисеппе полыхает здание типографии: видео
Очевидцы и местные СМИ выкладывают в социальных сетях ролики с места событий.
© Видео: Мария Соболева, КИНГИСЕПП.RU - самые горячие новости города!, ВКонтакте © Фото: Мария Соболева, КИНГИСЕПП.RU - самые горячие новости города!, ВКонтакте
В городе Кингисепп Ленинградской области разразился пожар. Пламя охватило здание старой типографии на Вокзальной улице.
Очевидцы и местные СМИ выкладывают в социальных сетях ролики с места событий. Судя по кадрам, огонь охватил здание полностью, включая крышу и окна.
По данным местного издания «Кингисепп сегодня», на месте работают несколько автоцистерн, пожарные продолжают бороться с огнем. Точные причины возгорания устанавливаются.