Кабмин РФ поддержал законопроект о запрете общения коллекторов с третьими лицами

Ирина Яровая подчеркнула, что данным проектом предлагается защитить права и интересы граждан.

Российское правительство поддержало законопроект, обязывающий коллекторов общаться с должниками. А с их родственниками и друзьями только при условии письменного согласия последних.

«Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект заместителя председателя ГД Ирины Яровой и первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева», - говорится в официальном сообщении.

Решение было принято на заседании законопроектной комиссии правительства России 27 июля.

Яровая подчеркнула, что данным проектом предлагается защитить права и интересы граждан. Благодаря этому россиян оградят от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами.

«Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия», - приводятся слова вице-спикера Госдумы в сообщении.

Законопроект поддержали Минюст, Федеральная служба судебных приставов, Совет законодателей.