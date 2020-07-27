В МЧС рассказали подробности о пожаре в московском СИЗО-6

Возгорание на территории женского следственного изолятора в Москве произошло на складе постельных принадлежностей в подвальном помещении. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Об этом рассказал глава ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.

По словам Желтова, погибших и пострадавших при пожаре в столичном СИЗО-6 нет.

«Погибших и пострадавших нет», - сказал глава ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания, расположенного на территории женского столичного женского изолятора. Сообщалось, что пожар начался в пекарне. В результате пожара в СИЗО-6, расположенном на Шоссейной улице в Москве, были эвакуированы около 850 человек. Все эвакуированные арестанты были перемещены в безопасное место в пределах учреждения, сообщили в УФСИН.