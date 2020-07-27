Полицию планируют привлечь к принудительной госпитализации психически больных

Сотрудников полиции могут привлечь к принудительной госпитализации психически больных людей, опасных для себя или окружающих, а также тех, кто предпринял попытку самоубийства.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Также предлагается установить обязанность полицейских «по оказанию содействия медработникам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях».

Это планируется осуществлять не только по решению суда, но и в отдельных случаях до постановления судьи.

Напомним, в законодательстве уже закреплены основания для принудительной госпитализации психически больных без его согласия либо без согласия одного из родителей или законного представителя до постановления судьи.

В данном случае речь идет о случаях, когда соответствующее обследование или лечение возможны только в стационарных условиях. При этом психическое расстройство является тяжелым и может представлять опасность для самого больного или окружающих.