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Опасная страховка: как обезопасить себя от мошенников при покупке ОСАГО

Надежда Котормус
20:02 27.07.2020
По информации страховых компаний, подделывают около 10% таких документов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr

Почти полтора миллиона российских автомобилистов разъезжают с фальшивыми полисами ОСАГО, такие тревожные данные приводят сегодня «Известия». По информации страховых компаний, подделывают примерно 10% таких документов. Такая ситуация сложилась в связи с коронавирусом. Мошенники воспользовались карантином и начали предлагать полисы через интернет с хорошими скидками.

«Чуть дешевле, чем я обзванивал до этого. Выдали чек, все было нормально, никаких нареканий, никаких подозрений не вызывало. Но попав в ДТП, я узнал, что полис у меня недействителен и мне придется восстанавливать не только себе, но и второму пострадавшему», - рассказал автовладелец с 17-летним стажем Константин Логинкин.

По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, мошенничество заключается в том, что под видом Mercedes страхуют мопед или трактор, снижая таким образом коэффициент.

«Он будет заключен на тебя и будет указано какое ТС. За счет занижения трех коэффициентов под видом Mercedes страхуется мопед или трактор, что дает возможность получить небольшую страховую премию. Здесь и кроется это мошенничество», - объяснил Ефремов.

В экземпляр для клиента с помощью программы Photoshop мошенники вносят все заявленные данные. В результате такая страховка в базе действительно зарегистрирована, поэтому сомнений возникнуть не должно. Сделать процедуру более прозрачной должны были электронные базы данных, но изобретательные предприниматели сумели обойти и это препятствие.

«Главная загвоздка, что сайты делают похожими на сайт той или иной компании, графически. Предлагался тот же самый полис, только дешевле. А для многих цена - вещь решающая. Если есть возможность подешевле, люди старались приобрести дешевле. Появлялось много сайтов- посредников, до недавнего времени это было не разрешено», - рассказал автоэксперт, рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игорь Моржаретто.

При этом специально найти мошенников не так уж просто. На звонки по объявлениям, где цена полиса от одного рубля до тысячи, на прямой вопрос отвечают отказом. Несмотря на это, на рынок как-то попали свыше полтора миллиона полисов-пустышек. Потенциальных жертв поддельных документов гораздо больше. В случае аварии без выплаты останется и тот, кто так застрахован, и тот, кто пострадал от его рук.

«Если автовладелец не попадает в аварии, то он даже может об этом не узнать. Но если происходит ДТП, то в такой ситуации оказывается, что возместить ущерб никто не горит желанием и не возмещает. Поэтому можно только посоветовать не вестись на эти скидки, которые предлагают различные сайты», - посоветовал руководитель общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Чтобы избежать подобной ситуации, важно в первую очередь обратить внимание на цену. Если она отличается от среднерыночной в разы - это самый первый и громкий звонок. Также, по возможности, необходимо избегать посредников.

«Если это официальный сайт, можете смело оформлять. И после оформления через два часа проверять через базу РСА», - рассказала начальник отдела прямых продаж Ольга Белецкая.

Если проверка показала - у вас есть расхождения с данными полиса, то до попадания в ДТП этот вопрос можно урегулировать напрямую со страховой компанией: внести изменения и доплатить недостающую сумму. Тем временем, взяться за серый страховой рынок намерены законодатели. Последнее нововведение - за выдачу талона техосмотра без соответствующей лицензии владельцу компании грозит уголовный срок.

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