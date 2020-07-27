В Роспотребнадзоре изучат данные о новом типе коронавируса во Вьетнаме

Роспотребнадзор изучит данные о новом типе коронавируса, который вызвал вспышку во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Информация будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», - говорится в сообщении.

Ранее третий по величине город Вьетнама Дананг закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Его новый тип обладает более высокой заразностью.

За минувшие сутки в Дананге и его окрестностях было выявлено четыре случая заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что вьетнамские врачи сообщили, что новый тип COVID-19 является более агрессивным, чем ранее известные в стране типы. Дело в том, что он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелейшему состоянию.