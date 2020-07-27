Жаркий сезон: площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое

В России площадь лесных пожаров за минувшую неделю увеличилась вдвое.

Сибирь и Дальний Восток по-прежнему являются зоной повышенной опасности. При этом на Чукотке территория, охваченная огнем, только за три дня выросла двукратно. В одном из районов ввели режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС из-за сильнейших пожаров действует в пяти регионах. Кроме Чукотки это ряд районов Свердловской области и Забайкалья, Югра и Якутия.

В республике Саха хоть и удалось немного сдержать распространение огня (за сутки площадь пожаров уменьшилась почти на три тысячи гектаров), но ситуация остается крайне сложной. На территории региона выгорело уже почти четверть миллиона гектаров леса. В кольце пламени оказались несколько населенных пунктов.

Синоптики сегодня сообщили обнадеживающую новость: во вторник, 28 июля, в Якутии ожидаются ливни и грозы.