Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Без шума и пыли: как проходила операция по обезвреживанию террориста в Подмосковье

Денис Шурыгин
19:18 27.07.2020
По данным оперативников, мужчина планировал устроить расстрел в месте массового скопления людей в одном из районов столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Федеральная Служба Безопасности совместно с МВД пресекла планы группировки, которая планировала массовое убийство в одном из людных мест в Москве. Террориста живым взять не удалось: он попытался ответить огнем и был ликвидирован. В этой истории интересно то, что правоохранителей на него вывели родственники. Семья давно заподозрила, что с парнем что-то происходит, а когда он исчез - проинформировали соответствующие органы.

Ручные гранаты, взрыватели к ним, несколько рожков с патронами. По данным оперативников, весь этот арсенал предназначался для совершения теракта. Восемнадцатилетний уроженец Таджикистана планировал устроить расстрел в месте массового скопления людей в одном из районов столицы.

Перестрелка произошла в гаражном кооперативе. По официальной информации, мужчина сразу же открыл огонь из автомата, как только его попросили предъявить документы. Преступник скончался на месте от полученных ранений. Больше никто не пострадал. Жилые дома находятся на достаточном удалении, а саму территории оцепили, чтобы под огонь не попали случайные прохожие.

Детали операции не уточняются, но проведена она была быстро и четко. По крайней мере, никто в округе с уверенностью не может сказать, что слышал звуки выстрелов. При том, что операция проходила в светлое время суток.

В ходе расследования выяснилось, что уничтоженный преступник проживал в Москве в арендованной квартире. Мужчина был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами СК обнаружены и изъяты автоматы, несколько гранат, магазины с патронами и гильзы. 00.46 По уголовному делу назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской и баллистической. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Также в Подмосковье был задержан брат убитого, который утверждает, что уже несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его отъезда в Сирийскую арабскую республику. Следователи продолжают собирать материалы по делу. Не исключено, что уничтоженный террорист работал в группе и у него могут быть сообщники.

Ранее стало известно, что следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации, ГСУ СК РФ, сотрудники спецслужб находились при исполнении своих служебных обязанностей на территории гаражного кооператива в Химках. При попытке задержания мужчины по сотрудникам был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.07.2020, 14:15
ОСК передаст в 2020 году ВМФ РФ 14 боевых кораблей
Дата27.07.2020, 17:34
Ювелирная точность: кадры дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-95МС в небе над Поволжьем
Дата27.07.2020, 11:46
Шипулин и его семья заразились коронавирусом
Дата26.07.2020, 15:30
«Идет серьезное вооружение флота»: Шойгу доложил Путину об успехах программы оснащения ВМФ
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:44 Армия
Видео
Су-27 ВКС РФ перехватил истребитель ВМС США над Черным морем: видео
18:48 В стране и мире
Instagram обвинили в слежке за пользователями через камеру
17:00 В стране и мире
Видео
Затопленные улицы и «водопад» в метро: кадры последствий сильной грозы в Москве
16:34 В стране и мире
СМИ сообщили о пожаре на территории женского СИЗО-6 в Москве
15:42 В стране и мире
Историк Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Историк Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения
Как в «Джуманджи»: канадская пара обнаружила у себя дома загадочный сундук
Девятилетний уральский спортсмен установил новый рекорд России
Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»
Видео
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Видео
В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.