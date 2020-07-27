Без шума и пыли: как проходила операция по обезвреживанию террориста в Подмосковье

Федеральная Служба Безопасности совместно с МВД пресекла планы группировки, которая планировала массовое убийство в одном из людных мест в Москве. Террориста живым взять не удалось: он попытался ответить огнем и был ликвидирован. В этой истории интересно то, что правоохранителей на него вывели родственники. Семья давно заподозрила, что с парнем что-то происходит, а когда он исчез - проинформировали соответствующие органы.

Ручные гранаты, взрыватели к ним, несколько рожков с патронами. По данным оперативников, весь этот арсенал предназначался для совершения теракта. Восемнадцатилетний уроженец Таджикистана планировал устроить расстрел в месте массового скопления людей в одном из районов столицы.

Перестрелка произошла в гаражном кооперативе. По официальной информации, мужчина сразу же открыл огонь из автомата, как только его попросили предъявить документы. Преступник скончался на месте от полученных ранений. Больше никто не пострадал. Жилые дома находятся на достаточном удалении, а саму территории оцепили, чтобы под огонь не попали случайные прохожие.

Детали операции не уточняются, но проведена она была быстро и четко. По крайней мере, никто в округе с уверенностью не может сказать, что слышал звуки выстрелов. При том, что операция проходила в светлое время суток.

В ходе расследования выяснилось, что уничтоженный преступник проживал в Москве в арендованной квартире. Мужчина был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами СК обнаружены и изъяты автоматы, несколько гранат, магазины с патронами и гильзы. 00.46 По уголовному делу назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской и баллистической. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Также в Подмосковье был задержан брат убитого, который утверждает, что уже несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его отъезда в Сирийскую арабскую республику. Следователи продолжают собирать материалы по делу. Не исключено, что уничтоженный террорист работал в группе и у него могут быть сообщники.

Ранее стало известно, что следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации, ГСУ СК РФ, сотрудники спецслужб находились при исполнении своих служебных обязанностей на территории гаражного кооператива в Химках. При попытке задержания мужчины по сотрудникам был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия.