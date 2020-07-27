Instagram обвинили в слежке за пользователями через камеру

Пользователи Instagram неожиданно обнаружили, что популярное приложение вне их ведома активирует фронтальную камеру и микрофон на смартфонах. Об этом сообщило издание The Verge.

Отмечается, что «тайную» активацию фронтальной камеры первыми заметили владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14. В этой версии появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. В результате пользователи обнаружили, что индикатор оповещения срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту с фотографиями.

По информации издания, представители Instagram уже отреагировали на эти жалобы и объяснили ситуацию ошибкой в приложении, которую уже начали исправлять. Уточняется, что приложение должно включать камеру только по желанию пользователя.

Ранее эксперт рассказал о способах «слежки» соцсетей за пользователями и алгоритмах работы таргетированной рекламы. Любое действие пользователя в Сети можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы, после чего человек получает предложения, которые удивительным образом отвечают его запросам.