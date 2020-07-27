В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом

За последние шесть недель число выявленных случаев инфицирования коронавирусом практически удвоилось и достигло отметки в 16 миллионов заразившихся. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ВОЗ сообщили почти о 16 миллионах случаев коронавируса и более 640 тысяч случаев смерти. Темпы пандемии продолжают ускоряться», - приводит слова Гебрейесуса ВОЗ в Twitter.

Накануне в ВОЗ сообщили о 15 785 641 человеке, у которых был выявлен коронавирус. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - более 8,3 миллиона человек, в Европе было подтверждено свыше 3,2 миллиона случаев.