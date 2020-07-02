Российские ученые разработали экологически чистый метод переработки нефтяных отходов

Уральские ученые разработали экономичный и экологичный метод утилизации отходов от бурения нефтяных скважин. Он поможет существенно снизить уровень токсического воздействия на окружающую среду при бурении на суше, рассказали в пресс-службе Тюменского индустриального университета (ТИУ).

Так, по словам специалистов, при бурении в скважины обычно закачивают солевые растворы на водной или углеводородной основе. Извлеченная порода с такими добавками в итоге токсична и ее очищение занимает более десяти лет.

Ученые предложили добавлять в отходы минеральные компоненты и смешивать все до однородной массы вместо традиционной обработки в центрифуге и термического обезвреживания.

«Гипс, глауконит и диатомит позволяют снизить содержание солей, концентрацию нефтепродуктов и тяжелых металлов», - рассказала руководитель исследовательской группы, доцент кафедры техносферной безопасности ТИУ Елена Гаевая.

Этот метод, по ее словам, не предполагает образования вторичного отхода и не загрязняет атмосферу продуктами горения. В отличие от аналогов он может применяться при минус 35 градусов, а также на 10-15% дешевле, добавила Гаевая.