В МЧС рассказали подробности пожара в московском СИЗО-6

Около 600 человек эвакуированы в результате пожара, произошедшего на территории женского СИЗО-6 на юго-востоке Москвы. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС РФ.

«Здание трехэтажное. По предварительным данным, возгорание происходит на первом этаже. Информация по площади возгорания уточняется», - сообщили в экстренных службах.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

По информации УФСИН, эвакуированные арестанты СИЗО-6 перемещены в безопасное место в пределах учреждения.

«Открытого горения нет. Арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения», - приводит РИА Новости сообщение УФСИН.

Ранее сообщалось, что в СИЗО-6 загорелась пекарня. Из здания идет густой черный дым. На месте происшествия работают экстренные службы.