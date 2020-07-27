Вереница из пожарных машин: кадры с места пожара в СИЗО-6 в Москве
По информации МЧС России, пожар удалось локализовать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве на улице Шоссейная, 92, произошел пожар на территории женского следственного изолятора. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия.
Известно, что возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания, расположенного на территории СИЗО-6. Как сообщили в МЧС РФ, в 17.45 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, эвакуированы около 850 человек.
Ранее сообщалось, что загорелась пекарня и прошла частичная эвакуация людей. По информации УФСИН, эвакуированные арестанты СИЗО-6 перемещены в безопасное место в пределах учреждения. На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.