Вереница из пожарных машин: кадры с места пожара в СИЗО-6 в Москве

В Москве на улице Шоссейная, 92, произошел пожар на территории женского следственного изолятора. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия.

Известно, что возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания, расположенного на территории СИЗО-6. Как сообщили в МЧС РФ, в 17.45 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, эвакуированы около 850 человек.

Ранее сообщалось, что загорелась пекарня и прошла частичная эвакуация людей. По информации УФСИН, эвакуированные арестанты СИЗО-6 перемещены в безопасное место в пределах учреждения. На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.