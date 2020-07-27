В Москве ввели штрафы для собственников земель за неудаление борщевика

В Москве ввели штрафы для собственников за неудаление борщевика с принадлежащих им земельных участков.

Таким образом, для граждан административный штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20. до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Устанавливается обязанность собственников земель регулярно проводить мероприятия по удалению борщевика со своих земель. Также предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению сорного растения.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы внесло поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают штрафы от двух до 700 тысяч рублей за не принятые меры по устранению борщевика.

Согласно документу, собственник земельных участков обязан содержать их и облагораживать территорию Москвы в рамках границ данных земельных участков