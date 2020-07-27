Опубликовано видео пожара в СИЗО на юго-востоке Москвы
Ранее сообщалось, что пожар возник в местной пекарне.
© Видео: Печатники | ЮВАО | Москва, ВКонтакте © Фото: Скриншот видео, Печатники | ЮВАО | Москва, ВКонтакте
В Интернете появились первые кадры пожара на территории женского СИЗО-6 на юго-востоке Москвы.
На кадрах видеоролика, которое было опубликовано в группе «Печатники | ЮВАО | Москва» в социальной сети «ВКонтакте» видно, как горит серое здание на территории СИЗО. От него идет густой дым.
При этом, по данным СМИ, пожар произошел в одном из зданий на территории СИЗО, но не в самом изоляторе. Людей в помещении в настоящий момент нет.
Информации о причинах возгорания и пострадавших не поступало.