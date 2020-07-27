Участники акции «Сад памяти» высадили более 27 миллионов деревьев в память о погибших в ВОВ

Участники акции «Сад памяти» высадили 27 миллионов 257 деревьев в честь погибших в годы ВОВ. Такое заявление сделала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы достигли нашей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. И последняя цифра - 27 миллионов 257 деревьев», - сказала она.

При этом Амельченкова напомнила, что акция началась в марте 2020 года на юге Российской Федерации, а завершилась в июле на Камчатке. В мероприятии, по ее словам, приняли участие свыше 300 тысяч человек, в том числе 20 тысяч волонтеров.

Как, в свою очередь, объяснил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, Рослесхоз обеспечивал подбор лесных участков для посадки посадочным материалом, а также помогал доставить волонтеров к местам посадки.

«С учетом лесоводственных условий, которые сопровождали эту акцию, мы считаем, что акция будет продолжена осенью. Ряд субъектов перенесли акцию на осень», - сказал он.

Весной этого года в России стартовала международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках масштабного мероприятия добровольцы высадили более 27 миллионов деревьев. По подсчетам экспертов, именно столько граждан Советского Союза погибли во время ВОВ.

Ранее народный артист России Владимир Машков, комментируя акцию «Сад памяти», заявил, что потомки участников Великой Отечественной войны должны хранить память о своих предках, сражавшихся с фашизмом.