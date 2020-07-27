СМИ сообщили о пожаре на территории женского СИЗО-6 в Москве

На территории женского СИЗО-6 на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах города.

Утверждается: что загорелась пекарня. От здания идет густой черный дым. По данным агентства, в СИЗО была объявлена частичная эвакуация

Между тем, по данным РИА Новостей, пожар произошел в одном из зданий на территории СИЗО, но не в самом изоляторе. Людей в помещении в настоящий момент нет.

Информации о площади, а также причинах возгорания пока не поступало.