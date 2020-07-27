СМИ сообщили о пожаре на территории женского СИЗО-6 в Москве
По предварительным данным, пожар произошел в одной из построек на территории СИЗО.
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На территории женского СИЗО-6 на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах города.
Утверждается: что загорелась пекарня. От здания идет густой черный дым. По данным агентства, в СИЗО была объявлена частичная эвакуация
Между тем, по данным РИА Новостей, пожар произошел в одном из зданий на территории СИЗО, но не в самом изоляторе. Людей в помещении в настоящий момент нет.
Информации о площади, а также причинах возгорания пока не поступало.