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«Нужно обращать внимание на грузовую технику»: автоэксперт прокомментировал введение «уголовки» за нелегальный техосмотр

Виктория Ивашечкина
16:24 27.07.2020
С 27 июля работа ТО операторов без аккредитации приравнена к незаконному предпринимательству.
«Нужно обращать внимание на грузовую технику»: автоэксперт прокомментировал введение «уголовки» за нелегальный техосмотр
© Фото: Andrei Kamenev, Russian Look, Globallookpress

Российский автоэксперт Павел Будяков прокомментировал «Звезде» введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автотранспорта.

Напомним, в понедельник, 27 июля, в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Теперь за нелегальный техосмотр грозит «уголовка», а работа ТО операторов без аккредитации приравнена к незаконному предпринимательству.

Нарушение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, предусмотрены наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или арест до шести месяцев. 

«Я в негативном ключе это оцениваю. Потому что, если и ужесточать меры, то есть смысл это делать для автомобилей, которые достигли определенного возраста», - отметил Будяков.

По мнению эксперта, в первую очередь обращать внимание нужно на автотранспорт, возраст которых выше семи лет.

«Также нужно обратить внимание на грузовую технику, которая перевозит пассажиров. Это автобусы и грузовики», - уверен автоэксперт.

По его мнению, если посмотреть на любую дорогу России, то можно увидеть, огромное количество грузовиков, которые не могут соблюдать скоростной режим и загрязняют экологию. Будяков считает, что для таких автомобилей нужно ужесточать меры наказания.

При этом автоэксперт уверен, что водителей новых авто (срок эксплуатации до семи лет) штрафовать не нужно, так как данные машины находятся в нормальном состоянии.

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