Вспышку COVID-19 во Вьетнаме объяснили новым типом вируса

Во Вьетнаме вспышка COVID-19 в городе Дананге и нескольких провинциях была вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в этой местности.

Напомним, на днях в стране были зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции.

Вьетнамские врачи сообщили, что новый тип COVID-19 является более агрессивным, чем ранее известные в стране типы. Дело в том, что он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелейшему состоянию.

По словам медиков, до вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.

В первую очередь местный Минздрав связывает проникновение нового типа вируса в страну со въездом нелегальных мигрантов.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 15 785 641 человека.