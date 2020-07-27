В Кремле оценили идею о возвращении России в состав G7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неактуальным вопрос о возможности возвращения страны к G7. Песков отметил, что Россия к этому не стремится.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что участие России во встрече «большой семерки» невозможно, пока не будет решен вопрос с Крымом и востоком Украины.

«Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе «семерки», это первое», - прокомментировал Песков.

Представитель Кремля также напомнил о формате «большая восьмерка», участники который должны были участвовать в саммите в Сочи, но позже отказались от приезда. С тех пор Путин, по словам Пескова, ни разу не инициировал какое-либо воссоздание формата.

Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что в Москве неоднократно говорили о том, что удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как «большая двадцатка». По мнению Пескова, они лучше отвечают современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития.

Напомним, саммит G7 в этом году был запланирован на июнь. Но президент США Дональд Трамп отложил встречу и заявил, что хотел бы пригласить к участию Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.