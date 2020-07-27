В СК рассказали обстоятельства ликвидации террориста в Химках

В подмосковных Химках следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, статья 317 УК РФ. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Сообщается, что в воскресенье, 26 июля, сотрудники спецслужб находились при исполнении своих служебных обязанностей на территории гаражного кооператива в Химках.

«При попытке задержания мужчины по сотрудникам был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответным огнем мужчина был нейтрализован», - говорится в сообщении.

В результате осмотра места происшествия были изъяты: автомат АК-74у с магазином с наряженным 25 патронами, два запасных магазина от автомата АК74у в каждом 30 патронов, две гранаты Ф-1 и граната РГД-5, 5 гильз от автомата АК.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудниками ФСБ совместно с МВД и СК России была пресечена деятельность члена террористической организации, который планировал теракт в одном из людных мест российской столицы.