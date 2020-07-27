В Минпросвещения рассказали об организации нового учебного года в связи с коронавирусом

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год начнется в традиционной форме.



По словам министра, власти намерены использовать при организации обучения весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить безопасность наших детей и учителей», - сказал глава Минпросвещения на брифинге.

Также Кравцов подчеркнул, что ведомство готовится к тому, чтобы все школы были открыты к началу учебного года.

Министр отметил, что 1 сентября по всей стране также будут организованы традиционные линейки.

Ранее Минпросвещения оценило результаты проведения ЕГЭ в условиях пандемии. Сергей Кравцов отметил, что средний балл по ряду предметов оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.