В Минпросвещения рассказали об организации нового учебного года в связи с коронавирусом
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год начнется в традиционной форме.
По словам министра, власти намерены использовать при организации обучения весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
«Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить безопасность наших детей и учителей», - сказал глава Минпросвещения на брифинге.
Также Кравцов подчеркнул, что ведомство готовится к тому, чтобы все школы были открыты к началу учебного года.
Министр отметил, что 1 сентября по всей стране также будут организованы традиционные линейки.
Ранее Минпросвещения оценило результаты проведения ЕГЭ в условиях пандемии. Сергей Кравцов отметил, что средний балл по ряду предметов оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.