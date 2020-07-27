Глава Минпросаещения оценил результаты проведения ЕГЭ в условиях пандемии
Средний балл по ряду предметов оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.
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Единый государственный экзамен в 2020 году прошел максимально объективно. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Экзамен прошел максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было», - сказал он.
Глава ведомства отметил, что ограничения по коронавирусу не привели к ухудшению результатов ЕГЭ.
«Не допущено никаких вспышек заболеваний», - добавил Кравцов.
По результатам ЕГЭ в этом году по ряду предметов - русскому языку и профильной математике, физике, информатике истории, географии, обществознанию и литературе - средний балл оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.