ОСК передаст в 2020 году ВМФ РФ 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация в 2020 году передаст ВМФ РФ 14 боевых кораблей. Такое заявление сделал глава ОСК Алексей Рахманов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Рахманов уточнил, что всего в настоящий момент корпорация занимается строительством 50 кораблей для российского Военно-морского флота.

«Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей… Планы на сдачу в 2020 году - 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом», - объяснил он главе государства.

В воскресенье, 26 июля, после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успехах программы оснащения ВМФ. При этом руководитель оборонного ведомства отметил активное и серьезное вооружение российского флота благодаря данной программе.