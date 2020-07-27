В Кремле заявили, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается
Ситуация стала спокойнее после назначения врио региона Михаила Дегтярева, считают в Кремле.
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В Хабаровском крае за неделю работы врио главы региона Михаила Дегтярева ситуация успокаивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Скорее успокаивается», - ответил он журналистам на вопрос о том, остается ли ситуация напряженной в течение этой недели.
Президент Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора 20 июля. Бывший глава региона Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия.