В Кремле считают, что все стороны конфликта в Донбассе должны придерживаться обязательств по прекращению огня

Все стороны конфликта в Донбассе должны придерживаться обязательств по прекращению огня. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время брифинга Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение прекращения огня на востоке Украины. В ответ пресс-секретарь сообщил, что режим прекращения огня, а также сам факт того, что руководство ЛНР и ДНР в своем указе написало о бессрочном прекращении боевых действий, являются решением, которое «заслуживает очень высокой оценки» и «вызывает удовлетворение».

«В данном случае важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и придерживались договоренностей», - отметил он.

Ранее участники контактной группы по Донбассу договорились о прекращении огня на линии разграничения на востоке Украины.

В Народной милиции ДНР после достигнутых договоренностей заверили, что с 27 июля в самопровозглашенной республике будут прекращены все боевые действия. С аналогичным заявлением выступили и правоохранительные органы ЛНР.

В понедельник, 27 июля, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев отдал приказ о прекращении с сегодняшнего дня огня в Донбассе.

Режим прекращения огня предусматривает полный запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах. Кроме того, он предполагает ответственность за нарушение данных ограничений.