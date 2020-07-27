СМИ: Ефремову продлят срок домашнего ареста

Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о смертельном ДТП в центре Москвы ни разу не нарушил условий домашнего ареста. Об этом ТАСС рассказал источник, отметив, что действующую меру пресечения артисту продлят.

«Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения - не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами», - приводит агентство слова собеседника.

Источник напомнил, что срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа и, по его словам, эта мера, вероятнее всего, будет продлена

«Речь о подписке о невыезде не идет», - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста с помощью электронного браслета.

Трагическое ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.