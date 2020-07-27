Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Ефремову продлят срок домашнего ареста

Роман Захаров
13:31 27.07.2020
По информации ТАСС, актер ни разу не нарушил условия соблюдения меры пресечения в виде домашнего ареста.
СМИ: Ефремову продлят срок домашнего ареста
© Фото: Пресс-служба Таганского суда, РИА Новости

Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о смертельном ДТП в центре Москвы ни разу не нарушил условий домашнего ареста. Об этом ТАСС рассказал источник, отметив, что действующую меру пресечения артисту продлят.

«Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения - не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами», - приводит агентство слова собеседника.

Источник напомнил, что срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа и, по его словам, эта мера, вероятнее всего, будет продлена

«Речь о подписке о невыезде не идет», - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста с помощью электронного браслета.

Трагическое ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.07.2020, 10:53
Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трех лет и пожилых людей
Дата26.07.2020, 10:41
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Дата27.07.2020, 11:46
Шипулин и его семья заразились коронавирусом
Дата26.07.2020, 15:30
«Идет серьезное вооружение флота»: Шойгу доложил Путину об успехах программы оснащения ВМФ
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:00 В стране и мире
Тимати объявил об уходе из лейбла Black Star
12:17 В стране и мире
Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей
11:05 В стране и мире
Как в «Джуманджи»: канадская пара обнаружила у себя дома загадочный сундук
09:21 В стране и мире
«Модернизация как главный приоритет»: западные СМИ оценили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
08:42 В стране и мире
В Роскачестве предупредили об опасности нарезанного хлеба
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как в «Джуманджи»: канадская пара обнаружила у себя дома загадочный сундук
Девятилетний уральский спортсмен установил новый рекорд России
Стивен Сигал заинтересовался программой «Дальневосточный гектар»
Видео
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Видео
Стивен Сигал выпустил омуля в Байкал: видео
Видео
В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.